А сом летом высматривает ямку поглубже. сделать синтаксический разбор
Русский язык
А сом летом высматривает ямку поглубже. сделать синтаксический разбор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кто сом - сущ.,сом что делает высматривает-глаг.,высматривает когда летом- обстоятельство .,высматривает что ямку-дополнение .,ямку какову поглубже -краткое прилогательное
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