А сом летом высматривает ямку поглубже. сделать синтаксический разбор

Русский язык
А сом летом высматривает ямку поглубже. сделать синтаксический разбор
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кто сом - сущ.,сом что делает высматривает-глаг.,высматривает когда летом- обстоятельство .,высматривает что ямку-дополнение .,ямку какову поглубже -краткое прилогательное
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
5 предложений с прилагательными на каз.яз.
Ответить
Математика
1)-47+83-35+69 2)213-68+(-64) 3)-143-116-(-238)+(-18)
Ответить
История
Помогите что знаете даю 20 балов
Ответить
Русский язык
Составить 2 предложения и подчеркнуть все члены предложения (Главные члены,Второстепенные члены предложения) Например: Мы присутствовали на замеч...
Ответить
Русский язык
А сом летом высматривает ямку поглубже. сделать синтаксический разбор
Ответить