Реши 5 уравнений ДАЮ 50 БАЛЛОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!! -4,5x+9=0 ------------------------- 3x+6=8x+21 ------------------------- -2(3x+1)-4=5(-2x-3) ------------------------- x-5/2=3x+1/5 -------------------------- 8x+1/6-2x-...
Математика
Реши 5 уравнений ДАЮ 50 БАЛЛОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!! -4,5x+9=0 ------------------------- 3x+6=8x+21 ------------------------- -2(3x+1)-4=5(-2x-3) ------------------------- x-5/2=3x+1/5 -------------------------- 8x+1/6-2x-1/2=2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) -4,5х=9 х=-2 2)3х-8х=21-6 -5х=15 х=-3 3)-6х-2-4=-10х-15 -6х+10х=-15+2+4 4х=-9 х=2.25
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