Решите пожалуйста эти ребусы)) (Показательные уравнения)

Математика
Решите пожалуйста эти ребусы)) (Показательные уравнения)
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