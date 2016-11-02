Ребята, помогите пожалуйста... Надо сделать 2, 3 и 4 упражнение. Фотографии снизу. Пожалуйста сделайте до 21:00 по МСК (02.11.16) П. С. : Знаю, фотографии не очень... + 20 баллов вам ! :3
Английский язык
Ребята, помогите пожалуйста... Надо сделать 2, 3 и 4 упражнение. Фотографии снизу. Пожалуйста сделайте до 21:00 по МСК (02.11.16) П. С. : Знаю, фотографии не очень... + 20 баллов вам ! :3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эх... не успела. Если помощь еще нужна. Я помогу!
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