Надо сделать цитатную характеристику про Реббеку и про Равену(из произведения "Айвенго" Пожалуйста, очень надо!!

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В романе В. Скотта «Айвенго» введены два образа прекрасных девушек — Ровени и Ребекки. Обе они молодые, очень красивые, умные, воспитывались без матерей. Их постоянно окружала любовь и ласка ближних, большая роскошь. Но социальное состояние, и характеры у них разные. По-разному они ведут себя в критических ситуациях, по-разному сложилась и их судьба. Ровена — знатная саксонка, ее опекал Седрик Ротервудский. Опекун боготворит ее, ни в чем ей не отказывает и связывает с ней свои надежды на возобновление власти саксов. Из-за этого он даже выгоняет своего сына и лишает его наследства. Однако Ровена решительно противостоит браку без любви с потомком княжеского рода Альтестаном. Попав в плен, девушка, которая привыкла к общему поклонению, теряет свою волю, плачет. Только счастливый случай спасает ее, а затем судьба опять улыбается ей и она становится женой любимого рыцаря Айвенго.