Сочинение на тему Поездка в санаторий

Гость: Гость:

Мы долго ждали этого дня. И наконец-то он наступил. Утром нас забрал автобус. Всю дорогу мы слушали песни и пели, обдумывали, как нам будет весело и чем мы будем заниматься в свободное время. Сразу, как приехали, мы заняли комнаты, расположились и пошли обедать. После обеда состоялась игра "Семейка". Сначала мало кто хотел в неё играть, но потом игра всем понравилась, и мы увлеклись ей. Несколько команд пошли играть на улицу, а остальные остались в здании. Я играла на улице. Задания у нас были оригинальные и забавные. В нашей команде был один мальчик. В начале игры он кривлялся, и нам из-за него снижали баллы. Но в конце он вытянул нашу команду, попав снежком в цель, и заработав 15 баллов. После игры был ужин. Затем состоялся фестиваль "Битва хоров". мне очень понравились некоторые выступления. Многие классы на удивление выступили очень профессионально. Даже те ребята, у которых получилось менее зажигательно, все равно старались и это было видно.Всех очень поразило выступление учителей. Их встретили и проводили бурными аплодисментами. От учителей никто такого не ожидал. Они пустились в пляс и задорно запели. Получилось весело и зажигательно.