Помогите мне пожж номер14,15,16,17

Гость: Гость:

Номер 14: 1. Трое учеников поднимались в кабинет. 2. Кто-то из юношей подошел к столу. 3. Мать с дочерью мило беседовали в гостиной. 4. Каждый из команды пытался помочь друг другу. 5. Один из братьев смотрел на него с грустью. 6. Большинство было в недоумении. 7. Ряд расположен близко к сцене. 8. Часть людей не знала, что им делать. 9. Много слов было ему не знакомо. Номер 15: 1. Бакинский университет находится на соседней улице. 2. Этот человек стоял около Бакинского университета. 1. Каждый день приносит радость. 2. Они ходят на это мероприятие каждый день. 1. Десятки книг были куплены школой. 2. Школа купила десятки книг. 1. Двое друзей решили поспорить. 2. Между двумя друзьями завязался спор. Номер 16: 1. Мир(сущ) 2. Что (м.и) 3. Семеро (числ) 4. Молчание (сущ) 5. Один (числ), все (м.и) 6. Один (числ) 7. Кто(м.и), тот(указ. м.и)