Под номером 9 плиз. Помогите
Математика
Под номером 9 плиз. Помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Должно быть 18 клеток!!!!
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