Конфликт внутри коллектива. Один ученик не выполнил часть работы, влияющей на ус??ех всего общего дела, однако по причинам от него не зависящим. Рассмотрите ситуацию с двух точек зрения: ученика, который не выполнил свою работ...
Обществознание
Конфликт внутри коллектива. Один ученик не выполнил часть работы, влияющей на ус??ех всего общего дела, однако по причинам от него не зависящим. Рассмотрите ситуацию с двух точек зрения: ученика, который не выполнил свою работу и ученика, пострадавшего от этого. Разрешите обе ситуации.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.. ученик не выполнил работу. если есть интернет он может сделать за 15-30-45-60 мин. смотря какой урок. 2..ученик который пострадал. он можеть дать часть своей работы.
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