Конфликт внутри коллектива. Один ученик не выполнил часть работы, влияющей на ус??ех всего общего дела, однако по причинам от него не зависящим. Рассмотрите ситуацию с двух точек зрения: ученика, который не выполнил свою работ...

Обществознание

Конфликт внутри коллектива. Один ученик не выполнил часть работы, влияющей на ус??ех всего общего дела, однако по причинам от него не зависящим. Рассмотрите ситуацию с двух точек зрения: ученика, который не выполнил свою работу и ученика, пострадавшего от этого. Разрешите обе ситуации.

Автор: Гость