Область определения функции: y=x^2/(x^4+1)
Алгебра
Область определения функции: y=x^2/(x^4+1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Функция определена когда х^4+1 не равно 0
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