Область определения функции: y=x^2/(x^4+1)

Алгебра
Область определения функции: y=x^2/(x^4+1)
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Автор: Гость
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Гость:
Функция определена когда х^4+1 не равно 0 
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