Придумайте пять кратких и пять полных отлагольных прилагательных

Русский язык
Придумайте пять кратких и пять полных отлагольных прилагательных
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Автор: Гость
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Гость:
Бегательный,прыгательный,винительный,плавательный,летательный,принудительный,обговориный, прикреплённый,настоятельный,покрашенный. Вопросы в комментарий.
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