До кожного з наведених фразеологізмів доберіть фразеологізми-антоніми Хоч око виколи,за тридев'ять земель,гнути спину,валитися від вітру,хоч у вухо бгай,кури не клюють
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До кожного з наведених фразеологізмів доберіть фразеологізми-антоніми Хоч око виколи,за тридев'ять земель,гнути спину,валитися від вітру,хоч у вухо бгай,кури не клюють
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хоч око виколи - Хоч голки збирай за тридев'ять земель - рукою подати гнути спину - бити байдики валитися від вітру - як копиця хоч у вухо бгай - Хреста нема кури не клюють - як кіт наплакав
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