До кожного з наведених фразеологізмів доберіть фразеологізми-антоніми Хоч око виколи,за тридев'ять земель,гнути спину,валитися від вітру,хоч у вухо бгай,кури не клюють

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До кожного з наведених фразеологізмів доберіть фразеологізми-антоніми Хоч око виколи,за тридев'ять земель,гнути спину,валитися від вітру,хоч у вухо бгай,кури не клюють

Автор: Гость