lt;pgt;Для оклейки комнаты использовали 9 рулонов обоев,lt;/pgt; lt;pgt;по 10 м в каждом. Сколько потребуется рулонов обоев для оклейки этой конматы, если длина одного рулона будет 15 м?lt;/pgt; lt;pgt;Решение пожалуйста)lt;/p...
Математика
lt;pgt;Для оклейки комнаты использовали 9 рулонов обоев,lt;/pgt; lt;pgt;по 10 м в каждом. Сколько потребуется рулонов обоев для оклейки этой конматы, если длина одного рулона будет 15 м?lt;/pgt; lt;pgt;Решение пожалуйста)lt;/pgt;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9*10=90 (количество метров обоев было потрачено) 90/15=6 рулонов по 15 м
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