lt;pgt;Для оклейки комнаты использовали 9 рулонов обоев,lt;/pgt; lt;pgt;по 10 м в каждом. Сколько потребуется рулонов обоев для оклейки этой конматы, если длина одного рулона будет 15 м?lt;/pgt; lt;pgt;Решение пожалуйста)lt;/p...

Математика

lt;pgt;Для оклейки комнаты использовали 9 рулонов обоев,lt;/pgt; lt;pgt;по 10 м в каждом. Сколько потребуется рулонов обоев для оклейки этой конматы, если длина одного рулона будет 15 м?lt;/pgt; lt;pgt;Решение пожалуйста)lt;/pgt;

Автор: Гость