25 БАЛОВ САМО РЕШЕНИЕ НЕ ОТВЕТ Ген, вызывающий дальтонизм, рецессивен по отношению к гену нормального состояния и локализован в Х-хромосоме. Это заболевание вызвано нарушением цветового восприятия. У здоровых супругов родился с...
Биология
25 БАЛОВ САМО РЕШЕНИЕ НЕ ОТВЕТ Ген, вызывающий дальтонизм, рецессивен по отношению к гену нормального состояния и локализован в Х-хромосоме. Это заболевание вызвано нарушением цветового восприятия. У здоровых супругов родился сын, страдающий дальтонизмом. Установить: количество типов гамет у отца; количество типов гамет у матери; вероятность рождения здорового ребенка в данной семье; количество разных генотипов среди детей; вероятность, что второй ребенок в семье тоже будет дальтоником.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
D - норма d - дальт ------------- D может получить только от матери - гетерозиготной по D P: мать X^D X^d x отец X^d Y G (X^D) (X^d) (X^d) (Y) F1 : Решетка Пенетта (глянешь, как ее чертить, здесь слишком сложно рисовать. только обозначения напишу ) мать\отец X^d Y X^D X^D X^d X^D Y X^d X^d X^d X^d Y 1X^D X^d : 1 X^d X^d : 1X^D Y : 1X^d Y девочка девочка мальчик мальчик носитель здорова здоров болен 25% : 25% : 25% : 25% Ответ: а) 2 типа б) 1 тип в) 50% г) 4 д) 25%
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