25 БАЛОВ САМО РЕШЕНИЕ НЕ ОТВЕТ Ген, вызывающий дальтонизм, рецессивен по отношению к гену нормального состояния и локализован в Х-хромосоме. Это заболевание вызвано нарушением цветового восприятия. У здоровых супругов родился с...

Биология

25 БАЛОВ САМО РЕШЕНИЕ НЕ ОТВЕТ Ген, вызывающий дальтонизм, рецессивен по отношению к гену нормального состояния и локализован в Х-хромосоме. Это заболевание вызвано нарушением цветового восприятия. У здоровых супругов родился сын, страдающий дальтонизмом. Установить:  количество типов гамет у отца;  количество типов гамет у матери;  вероятность рождения здорового ребенка в данной семье;  количество разных генотипов среди детей;  вероятность, что второй ребенок в семье тоже будет дальтоником.

Автор: Гость