25 БАЛОВ САМО РЕШЕНИЕ НЕ ОТВЕТ Ген, вызывающий дальтонизм, рецессивен по отношению к гену нормального состояния и локализован в Х-хромосоме. Это заболевание вызвано нарушением цветового восприятия. У здоровых супругов родился с...

Биология
25 БАЛОВ САМО РЕШЕНИЕ НЕ ОТВЕТ Ген, вызывающий дальтонизм, рецессивен по отношению к гену нормального состояния и локализован в Х-хромосоме. Это заболевание вызвано нарушением цветового восприятия. У здоровых супругов родился сын, страдающий дальтонизмом. Установить:  количество типов гамет у отца;  количество типов гамет у матери;  вероятность рождения здорового ребенка в данной семье;  количество разных генотипов среди детей;  вероятность, что второй ребенок в семье тоже будет дальтоником.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
D - норма d - дальт  ------------- D может получить только от матери - гетерозиготной по D  P: мать X^D X^d   x отец X^d Y G      (X^D)  (X^d)           (X^d) (Y) F1 : Решетка Пенетта (глянешь, как ее чертить, здесь слишком сложно рисовать. только обозначения напишу )      мать\отец      X^d             Y        X^D       X^D X^d       X^D Y        X^d        X^d X^d        X^d Y 1X^D X^d :   1 X^d X^d  :   1X^D Y  :  1X^d Y  девочка          девочка       мальчик    мальчик носитель        здорова        здоров      болен     25%       :        25%   :          25%    :    25% Ответ: а) 2 типа б) 1 тип в) 50%  г)  4 д) 25%
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