Какая река находится на 1 ю.ш и 52 з.д.
География
Какая река находится на 1 ю.ш и 52 з.д.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Устья Амазонки,Амазанка
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