Однокореные слова3-го склоненияк слову твёрдый
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Однокореные слова3-го склоненияк слову твёрдый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Твердость,твердь,твердеть...
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