Однокореные слова3-го склоненияк слову твёрдый

Русский язык
Однокореные слова3-го склоненияк слову твёрдый
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Твердость,твердь,твердеть...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Мини Сочинение Что привлекает нас а главном герое (Печорин) и что вызывает осужд??ние.Глава Бэла.Прошу❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста срочно!(( N человек случайным образом рассаживаются за прямоугольным столом. Какова вероятность что два фиксированных лица А и...
Ответить
Русский язык
Морфологический разбор существительных: Я, не герой, не открыватель, горы, жизнь, печали, мир
Ответить
Английский язык
Topic about askar dzhumadildaev
Ответить
Русский язык
Прмогите пж нужно сочинение по капитанской дочке на тему: можно ли назвать отноше??ия гринёва с пугачёвым дружбой. есле можете то с цитатами
Ответить