Мини Сочинение Что привлекает нас а главном герое (Печорин) и что вызывает осужд??ние.Глава Бэла.Прошу❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Гость: Гость:

Умение любить страстно (кн. Вера, Бэлла) и умение ненавидеть (Грушницкий и "водяное общество") Умение реально оценивать людей. Отсутствие лицемерия, искренность, честь. Я не осуждаю Печорина (хотя можно бы было)