Мини Сочинение Что привлекает нас а главном герое (Печорин) и что вызывает осужд??ние.Глава Бэла.Прошу❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Литература
Мини Сочинение Что привлекает нас а главном герое (Печорин) и что вызывает осужд??ние.Глава Бэла.Прошу❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Умение любить страстно (кн. Вера, Бэлла) и умение ненавидеть (Грушницкий и "водяное общество") Умение реально оценивать людей. Отсутствие лицемерия, искренность, честь. Я не осуждаю Печорина (хотя можно бы было)
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