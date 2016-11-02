Прочитай стихотворение В.Орлова.Какое языковое явление отражено в стихотворении?Запиши предложения с этим словом в разных значениях. Что делают часы? Говорят:часы стоят, Говорят: часы спешат, Говоряят часы идут, Но немного...

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Прочитай стихотворение В.Орлова.Какое языковое явление отражено в стихотворении?Запиши предложения с этим словом в разных значениях. Что делают часы? Говорят:часы стоят, Говорят: часы спешат, Говоряят часы идут, Но немного отстают. Мы смотрели с Мишкой вместе, А часы висят на месте. Помогите пожалуйста что здесь нужно сделать.

Автор: Гость