Информация про время Past Perfect Tenth

Что такое Past Perfect Tense? Время Past Perfect (Прошедшее совершенное время) указывает на прошедшее действие, которое или предшествовало другому действию в прошлом, или завершилось до какого-либо определенного момента в прошедшем времени. По понятным причинам его еще называют «предпрошедшим». Проследите разницу между «прошедшим» и «предпрошедшим» временем на следующем примере: I was late. They had gone without me. (Я опоздал. Они ушли без меня.) Как видите, в этих предложениях на английском языке используются разные временные формы, тогда как на русском – одинаковые. В первом Past Simple. Во втором Past perfect, т.к. действие предшествовало действию в первом предложении. → Они уже ушли без меня, до того, как я пришел. Прошедшее совершенное время чаще всего встречается в повествованиях и преимущественно в сложных предложениях.