Позади большого дома располагался заглушенный бурьяном сад где здесь словосочет??ние помогите пожалуйста
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Позади большого дома располагался заглушенный бурьяном сад где здесь словосочет??ние помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Большого дома (согласование), позади дома (управление), заглушенный бурьяном (управление)
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