Как подключить пс4 к ноутбуку?
Информатика
Как подключить пс4 к ноутбуку?
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Гость:
Через HDMI если он есть на пс4 прост у меня XBOX я подключаю через HDMI
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