Как подключить пс4 к ноутбуку?

Информатика
Как подключить пс4 к ноутбуку?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через HDMI если он есть на пс4 прост у меня XBOX я подключаю через HDMI
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Позади большого дома располагался заглушенный бурьяном сад где здесь словосочет??ние помогите пожалуйста
Ответить
Биология
25 БАЛОВ САМО РЕШЕНИЕ НЕ ОТВЕТ Ген, вызывающий дальтонизм, рецессивен по отношению к гену нормального состояния и локализован в Х-хромосоме. Это за...
Ответить
Русский язык
Прочитай стихотворение В.Орлова.Какое языковое явление отражено в стихотворении?Запиши предложения с этим словом в разных значениях. Что делают ч...
Ответить
Математика
Найди наименьшее общее кратное знаменателей дробей 7/198;5/1320;25/264 с помощью разложения их на простые множители
Ответить
Физика
Дано:F1=20Н, a1=0,4м/с в квадрате, F2=50Н. Найти m1,2 и a2 по второму закону Ньютона
Ответить