Помогите сделать синтаксический разбор пословицы НА РОДНОЙ СТОРОНЕ И ДЕП ЖАРКИЕ,?? НОЧИ ТЕПЛЫЕ

Гость: Гость:

На- предлог Родной- прилагательное, подчеркивается волнистой Стороне- дополнение, подчеркнешь пунктиром и- сооюз Деп- не знаю Жаркие- волнистая И- союз Ночи- одна линия Тёплые- волнистая