Помогите сделать синтаксический разбор пословицы НА РОДНОЙ СТОРОНЕ И ДЕП ЖАРКИЕ,?? НОЧИ ТЕПЛЫЕ

Русский язык
Помогите сделать синтаксический разбор пословицы НА РОДНОЙ СТОРОНЕ И ДЕП ЖАРКИЕ,?? НОЧИ ТЕПЛЫЕ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На- предлог Родной- прилагательное, подчеркивается волнистой Стороне- дополнение, подчеркнешь пунктиром и- сооюз Деп- не знаю Жаркие- волнистая И- союз Ночи- одна линия Тёплые- волнистая
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