Помогите мне номер 14,15,16,17
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Помогите мне номер 14,15,16,17
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№14 Трое учеников вошли в класс. Кто-то из юношей толкнул меня. Мать с дочерью были очень похожи. Каждый из команды поздоровались друг с другом. Один из братьев очень хороший. Мне нравится эта часть. №16 Без песен - мир тесен. Что написано пером, того не вырубишь топором. Семеро одного не ждут. Молчание знак согласия. Один за всех, все за одного. Один в поле не воин. Кто за родину горой ,тот истинный герой.
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