В Москве много музеев . У меня есть попугай Гарри . Алиса гуляла в парке . Артём любит маму. подчеркни знакомые орфограммы .

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В Москве много музеев . У меня есть попугай Гарри . Алиса гуляла в парке . Артём любит маму. подчеркни знакомые орфограммы .

Автор: Гость