В Москве много музеев . У меня есть попугай Гарри . Алиса гуляла в парке . Артём любит маму. подчеркни знакомые орфограммы .

Русский язык
В Москве много музеев . У меня есть попугай Гарри . Алиса гуляла в парке . Артём любит маму. подчеркни знакомые орфограммы .
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Название городов , имена ,клички пишутся с большой буквы. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Область определения функции: y=x^2/(x^4+1)
Ответить
Русский язык
Придумайте пять кратких и пять полных отлагольных прилагательных
Ответить
Русский язык
Помогите мне номер 14,15,16,17
Ответить
Українська мова
До кожного з наведених фразеологізмів доберіть фразеологізми-антоніми Хоч око виколи,за тридев'ять земель,гнути спину,валитися від вітру,хоч у ву...
Ответить
Математика
Рамку с равенством для перехода от рисунка слева к рисунку справа закрась жёлтым ??ветом,а от рисунка справа к рисунку слева зелёным
Ответить