Почуття до вірша думи мої думи мої
Українська література
Почуття до вірша думи мої думи мої
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Гость:
Пронизує. Між рядків читається безнадія. Під час читання власні думки і проблеми відходять на другий план. Головне бажання - ніколи не бачити того страшного сумного, що бачив і відчував Тарас Шевченко.
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