Срочно надо, как будет по английскому моя страна Россия с каким то глаголом ту би
Английский язык
Срочно надо, как будет по английскому моя страна Россия с каким то глаголом ту би
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
My country is Russia. Если множ. число то вспом. глагол ту би : are Например : Я студент: I am-(обязательно) student Мы же ведь не скажем?: I student
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