1. Какой объем кислорода и воздуха потребуется для сжигания: а) 3 л метана б) 3 кг б??тана? 2. Относительная плотность паров циклоалкана по водороду равна 28. Массовая доля углерода в циклоалкане составляет 85,71%.Найти моле...
Химия
1. Какой объем кислорода и воздуха потребуется для сжигания: а) 3 л метана б) 3 кг б??тана? 2. Относительная плотность паров циклоалкана по водороду равна 28. Массовая доля углерода в циклоалкане составляет 85,71%.Найти молекулярную формулу циклоалкана.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Могу помочь с первой задачей: 3л х л а)СН₄ + О₂ = СО₂ + 2Н₂О 1 моль 1 моль Найдем количество метана: v=V/22.4=3/22.4=0.13 моль v(O2)=v(CH4)=0.13 моль V(O2)=0,13*22,4л=2,9л 3000г хл б) 2C4H10+13O2=8CO2+10H2O 2 моль 13 моль Найдем количество бутана: v=m/M=3000/58=51.7 моль х=51,7*13/2=336,05 моль V=336.05*22.4л=7527,52 л
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