1. Какой объем кислорода и воздуха потребуется для сжигания: а) 3 л метана б) 3 кг б??тана? 2. Относительная плотность паров циклоалкана по водороду равна 28. Массовая доля углерода в циклоалкане составляет 85,71%.Найти моле...

Химия

1. Какой объем кислорода и воздуха потребуется для сжигания: а) 3 л метана б) 3 кг б??тана? 2. Относительная плотность паров циклоалкана по водороду равна 28. Массовая доля углерода в циклоалкане составляет 85,71%.Найти молекулярную формулу циклоалкана.

Автор: Гость