Какое значение имело путешествие Фернан Магеллан

Гость: Гость:

Христофор Колумб - испанский мореплаватель. В первую экспедицию достиг берегов Америки, но посчитал эти земли Восточной Азией. Эта территория долго называлась Вест-Индия, а местные жители - индейцы. Колонии эти не приносили золота. В это время португалец Васко да Гама открыл путь в настоящую Индию и вернулся с грузом пряностей, доказав, что земли Колумба - не Индия. Магелан - португальский и испанский мореплаватель, совершивший первое кругосветное путешествие. Последствия открытий: - торговые пути переместились в океан, в Европе появились новые товары 6 картофель, кукуруза, томат, подсолнечник, ананасы, какао, чай, пряности, а в Америке узнали про кофе, пшеницу, сахар. - началось бурное развитие географии, изучение животного и растительного мира. - из Нового Света было вывезено много золота и серебра, это изменило цены на драгоценные металлы, остальные товары стали дороже. - создалась колониальная система, Европа стала властвовать над другими частями света. - развилось пиратство и работорговля. - захват индейских земель и уничтожение культуры индейцев ( Майя, Ацтеков, Инков) . - распространение христианства среди индейцев.