Помагите с химией я вас прошу

Химия
Помагите с химией я вас прошу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7)1 и 4 8)1 И 6....................
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