Отметь на числов луче 1/18, 1/9, 1/6, 1/3, 1/2 сколько клеток должно быть
Математика
Отметь на числов луче 1/18, 1/9, 1/6, 1/3, 1/2 сколько клеток должно быть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Файл............................................................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Надо сделать цитатную характеристику про Реббеку и про Равену(из произведения "Айвенго" Пожалуйста, очень надо!!
Математика
В цирке выступали обезьянки на двух и трех колесных велосипедах Сколько было двух и трехколесных велосипедов если всего было 8 велосипедов и 21 колесо
Алгебра
Русский язык