Отметь на числов луче 1/18, 1/9, 1/6, 1/3, 1/2 сколько клеток должно быть

Математика

Отметь на числов луче 1/18, 1/9, 1/6, 1/3, 1/2 сколько клеток должно быть

Автор: Гость