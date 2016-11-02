Решите уравнение x-6*4=20
Математика
Решите уравнение x-6*4=20
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x-6•4=20x=6•4+20 проверка: 44-6•4=20 20=20x=44
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитай стихотворение В.Орлова.Какое языковое явление отражено в стихотворении?Запиши предложения с этим словом в разных значениях. Что делают ч...
Английский язык
Portfolio: what are the rules for driving in your country? Make a poster for tourists Плз выполнити упр.
Английский язык
Ребята, помогите пожалуйста... Надо сделать 2, 3 и 4 упражнение. Фотографии снизу. Пожалуйста сделайте до 21:00 по МСК (02.11.16) П. С. : Знаю, ...