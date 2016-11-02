Решите уравнение x-6*4=20

Математика
Решите уравнение x-6*4=20
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x-6•4=20x=6•4+20             проверка: 44-6•4=20        20=20x=44

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