Можно ли избежать природные стихийные явления? обоснуй свой ответ.... СРоЧНООООО п??изззззз

География
Можно ли избежать природные стихийные явления? обоснуй свой ответ.... СРоЧНООООО п??изззззз
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Гость:
Шторм если остановишь то можно))
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