Помогите, пожалуйста, с заданиями 1 и 2

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Помогите, пожалуйста, с заданиями 1 и 2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 ужитЬся бранитЬся требуется держатЬся боятЬся переносится хвалится свалится хвалитЬся свалитЬся боится трудитЬся боится ленитЬся волочитЬся славится пригодится напитЬся гретЬся обжечЬся споткнутЬся молвится боятЬся учитЬся пригодится плакать веселиться сказывается делается 2 прячеТСя подбираеТСя НЕ Нападает приручаеТСя НЕ Хочет расставатЬся
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