Каковы основные положения этики ученых?
Обществознание
Каковы основные положения этики ученых?
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Изучение планеты,проблем и стремление получить премию
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