Каковы основные задачи венского конгресса ?!

История
Каковы основные задачи венского конгресса ?!
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Гость:
Завершил войны коалиций европейских держав с Наполеоном I. Заключены договоры, направленные на восстановление феодальных порядков и удовлетворение территориальных притязаний держав-победительниц, закреплена политическая раздробленность Германии и Италии; Варшавское герцогство разделено между Россией, Пруссией и Австрией. Франция лишена своих завоеваний. В сентябре 1815 постановления Венского конгресса дополнены актом о создании Священного союза. 
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