Решите уруравнение 8-(5×+2)=-4×+5

Математика
Решите уруравнение 8-(5×+2)=-4×+5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8-5х-2=-4х+5 -5х+4х=-8+2+5 -1х=-1 Х=-1:-1 Х=1
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