Решите уруравнение 8-(5×+2)=-4×+5
Математика
Решите уруравнение 8-(5×+2)=-4×+5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8-5х-2=-4х+5 -5х+4х=-8+2+5 -1х=-1 Х=-1:-1 Х=1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Обществознание
Проблему которую поднял К.Ясперс " Сознание то средство вне которого нет ни знания , ни опыта , ни человеческого бытия"
Математика
Биология
Тело лишайника предоставлено словищем,котором в симбиотический отношениях живут: А)гриб и красная водоросль В)зелёная и сине зелёная водоросль ...
Английский язык