224 номер срочно помогите плииз

Математика
224 номер срочно помогите плииз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кратные 2: 10 14 28 80 кратные 5: 10 45 80 95 составные: 10 14 28 45 80 95 простые: 23 47 83 Если помог то подпишись на меня
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