Как образовано слово льдинка.Имея в виду что оно образовано от основы ж.р а то в св??ю очередь образовано от основы м.р

Русский язык
Как образовано слово льдинка.Имея в виду что оно образовано от основы ж.р а то в св??ю очередь образовано от основы м.р
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Льдинка - льдина- лёд
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Обратная пропорциональность задана формулой y=–12/x. Заполните таблицу
Ответить
Музыка
Какому великому полководцу земли Русской посвятил свою канату Прокофьев
Ответить
Математика
Сколько будет в столбик 836 : 4 = ?
Ответить
Физика
Первую половину пути велосипедист ехал со скоростью 24 км/ч, а вторую – со скоростью . Чему равна эта скорость, если средняя скорость равна 12 км/ч.
Ответить
История
Налог за пользование водой назывался?
Ответить