Как образовано слово льдинка.Имея в виду что оно образовано от основы ж.р а то в св??ю очередь образовано от основы м.р
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Как образовано слово льдинка.Имея в виду что оно образовано от основы ж.р а то в св??ю очередь образовано от основы м.р
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Льдинка - льдина- лёд
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