Как образовано слово льдинка.Имея в виду что оно образовано от основы ж.р а то в св??ю очередь образовано от основы м.р

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Как образовано слово льдинка.Имея в виду что оно образовано от основы ж.р а то в св??ю очередь образовано от основы м.р

Автор: Гость