Первую половину пути велосипедист ехал со скоростью 24 км/ч, а вторую – со скоростью . Чему равна эта скорость, если средняя скорость равна 12 км/ч.
Физика
Первую половину пути велосипедист ехал со скоростью 24 км/ч, а вторую – со скоростью . Чему равна эта скорость, если средняя скорость равна 12 км/ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Vср=(2*V1*V2)/(V1+V2) 12=(48V2)/(24+V2) 288+12V2=48V2 288=36V2 V2=8
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