Первую половину пути велосипедист ехал со скоростью 24 км/ч, а вторую – со скоростью . Чему равна эта скорость, если средняя скорость равна 12 км/ч.

Физика

Первую половину пути велосипедист ехал со скоростью 24 км/ч, а вторую – со скоростью . Чему равна эта скорость, если средняя скорость равна 12 км/ч.

Автор: Гость