Помогите пожалуйста)) (Задание есть)

Английский язык
Помогите пожалуйста)) (Задание есть)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здесь нужно просто описать эту девочку Сама выбери и выпиши слова. ___ короткие волосы плечо- Длина волос плечо полные губы тонкие губы щечки лоб глаза уши шея ____ Все слова по порядку.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Пряма має 3 см,а ламана у 2 рази довша
Ответить
Русский язык
Составьте предложения по схемам: 1схема- прилаг. сущ. глагол и деепричастие. 2схема: прилаг. и прилаг. сущ. глагол, глагол
Ответить
Математика
Помогите с уравнением45÷(4т-т)=3
Ответить
Другие предметы
СРОЧНО! НА ЗАВТРА! Нужен доклад (сообщение) на тему ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ В БЫТУ! Предмет ОБЖ. Помогите, пожалуйста.
Ответить
Математика
3*?=1, 3*?=2, 3*?=7, 3*?=4
Ответить