Помогите пожалуйста)) (Задание есть)
Английский язык
Помогите пожалуйста)) (Задание есть)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здесь нужно просто описать эту девочку Сама выбери и выпиши слова. ___ короткие волосы плечо- Длина волос плечо полные губы тонкие губы щечки лоб глаза уши шея ____ Все слова по порядку.
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