Составьте предложения по схемам: 1схема- прилаг. сущ. глагол и деепричастие. 2схема: прилаг. и прилаг. сущ. глагол, глагол

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Составьте предложения по схемам: 1схема- прилаг. сущ. глагол и деепричастие. 2схема: прилаг. и прилаг. сущ. глагол, глагол

Автор: Гость