Составьте предложения по схемам: 1схема- прилаг. сущ. глагол и деепричастие. 2схема: прилаг. и прилаг. сущ. глагол, глагол
Русский язык
Составьте предложения по схемам: 1схема- прилаг. сущ. глагол и деепричастие. 2схема: прилаг. и прилаг. сущ. глагол, глагол
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Теплая осень приходи быстрее! 2)Веселый и возбужденный ребенок прыгал и танцевал
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