Составьте предложения по схемам: 1схема- прилаг. сущ. глагол и деепричастие. 2схема: прилаг. и прилаг. сущ. глагол, глагол

Русский язык
Составьте предложения по схемам: 1схема- прилаг. сущ. глагол и деепричастие. 2схема: прилаг. и прилаг. сущ. глагол, глагол
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Теплая осень приходи быстрее! 2)Веселый и возбужденный ребенок прыгал и танцевал 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите с уравнением45÷(4т-т)=3
Ответить
Другие предметы
СРОЧНО! НА ЗАВТРА! Нужен доклад (сообщение) на тему ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ В БЫТУ! Предмет ОБЖ. Помогите, пожалуйста.
Ответить
Математика
3*?=1, 3*?=2, 3*?=7, 3*?=4
Ответить
Биология
Укажите естественные науки, предмет изучение
Ответить
Математика
700.000м*квадратных сколько это см*квадратных
Ответить