Тело лишайника предоставлено словищем,котором в симбиотический отношениях живут: А)гриб и красная водоросль В)зелёная и сине зелёная водоросль С)гриб и зелёная или сине зелёная водоросль Д) красная и бурая водоросли

Биология

Тело лишайника предоставлено словищем,котором в симбиотический отношениях живут: А)гриб и красная водоросль В)зелёная и сине зелёная водоросль С)гриб и зелёная или сине зелёная водоросль Д) красная и бурая водоросли

Автор: Гость