Тело лишайника предоставлено словищем,котором в симбиотический отношениях живут: А)гриб и красная водоросль В)зелёная и сине зелёная водоросль С)гриб и зелёная или сине зелёная водоросль Д) красная и бурая водоросли
Биология
Тело лишайника предоставлено словищем,котором в симбиотический отношениях живут: А)гриб и красная водоросль В)зелёная и сине зелёная водоросль С)гриб и зелёная или сине зелёная водоросль Д) красная и бурая водоросли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С гриб и зелёная водоросль
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