Тело лишайника предоставлено словищем,котором в симбиотический отношениях живут: А)гриб и красная водоросль В)зелёная и сине зелёная водоросль С)гриб и зелёная или сине зелёная водоросль Д) красная и бурая водоросли

Биология
Тело лишайника предоставлено словищем,котором в симбиотический отношениях живут: А)гриб и красная водоросль В)зелёная и сине зелёная водоросль С)гриб и зелёная или сине зелёная водоросль Д) красная и бурая водоросли
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С гриб и зелёная водоросль
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите пожл как это делать.срочно нужно
Ответить
Русский язык
Как образовано слово льдинка.Имея в виду что оно образовано от основы ж.р а то в св??ю очередь образовано от основы м.р
Ответить
Алгебра
Обратная пропорциональность задана формулой y=–12/x. Заполните таблицу
Ответить
Музыка
Какому великому полководцу земли Русской посвятил свою канату Прокофьев
Ответить
Математика
Сколько будет в столбик 836 : 4 = ?
Ответить