Пересказ к сказке белая уточка

Литература
Пересказ к сказке белая уточка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А что там никак,мы что твоей училки должны пересказывать?
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