Проблему которую поднял К.Ясперс " Сознание то средство вне которого нет ни знания , ни опыта , ни человеческого бытия"

Обществознание
Проблему которую поднял К.Ясперс " Сознание то средство вне которого нет ни знания , ни опыта , ни человеческого бытия"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К.Ясперс писал: " Сознание -то средство,вне которого нет ни знания , ни опыта , ни человеческого бытия". Действительно, человеческое сознание - это его разум, который отличает его от животных. У животных есть инститкты, но они не способны мыслить так, как человек. Благодаря разуму мы накапливаем знания, при этом передаем полезный опыт из поколения в поколение. Опыт - это наши навыки, наши пробы и ошибки. С помощью разума мы осознаем и оцениваем свой жизненный опыт. Человеческое бытие не отделимо от сознания!
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