Каковы правила описания вспомогательных алгоритмов (процедур) для исполнителя ГРИС?

Гость: Гость:

В таком случае программа решения поставленной задачи разделяется на основную программу (основной алгоритм) и процедуры (вспомогательные алгоритмы). Каждая процедура должна иметь свое уникальное имя. Для рассматриваемой задачи имена процедур выберем следующими: ЕДИНИЦА и ДЕВЯТЬ. Тогда в основной программе команды обращения к этим процедурам будут такими: сделай ЕДИНИЦА сделай ДЕВЯТЬ По этим командам управление передается соответствующим процедурам, и после их выполнения управление вернется к следующей команде основной программы. Договоримся, что начальное и конечное состояния ГРИС при вычерчивании каждой цифры будут такими, как показано стрелками на рисунке выше (внизу, на восток). У единицы начальное и конечное состояния совпадают. Основная программа: программа Число 1919 нач сделай ЕДИНИЦА прыжок сделай ДЕВЯТЬ прыжок сделай ЕДИНИЦА прыжок сделай ДЕВЯТЬ кон Данный пример познакомил вас с новой командой из СКИ графического исполнителя — командой обращения к процедуре. Ее формат, т. е. общий вид, следующий: