Какими правами обладали жители российских городов в 17 веке

Гость: Гость:

Во второй половине 17 века правовое положение городских жителей регламентировалось Соборным Уложением.В 18 веке Петр I в 1721 году утвердил регламент главного магистрата, который определял правовое положение определенных категорий городского населения. По этому регламенту городские жители делились на 3 основные категории:1. Знатные (дворяне, проживающие в городской черте и городская верхушка).2. Регулярные жители, которые делились на 2 гильдии:Первая гильдия – банкиры, купцы, врачи, аптекари, художники, владельцы торговых судов.Вторая гильдия – ремесленники и мелкие торговцы. 3. Нерегулярные (подлые) жители – это лица, работающие по найму, находящиеся в услужении и др.В 1785 году Екатерина утверждает жалованную грамоту городам. Этот документ разделил всех городских жителей на 6 категорий:1. Настоящие городовые обыватели (по сути, это все городские жители, имеющие какую либо недвижимость в городской черте).2. Купцы, которые сначала делились на 2, а потом на 3 гильдии.3. Ремесленники.4. Иностранные гости.5. Именитые граждане – это городские руководители, промышленники (предприниматели с капиталом, превышающим 50 тысяч рублей), врачи, банкиры, художники, владельцы торговых судов, актеры императорских театров и университетские преподаватели, а немного позднее к этой категории стали относить лиц, имеющих университетское образование.6. Работные («черные») люди.Купцы первой и второй гильдии, а также именитые граждане получили ряд привилегий, похожих на привилегии дворянства:Свобода от личных повинностей и платежей.Свобода от рекрутчины.Свобода передвижения по территории страны и право выезда за границу.Свобода от телесных наказаний.