Чем схожи две притчи телеграмма и о блудном сыне

Литература
Чем схожи две притчи телеграмма и о блудном сыне
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В обоих произведения мы видим людей (детей), которые бросили своих родителей. Им было все равно, что с ними будет. Но в конце повести "Телеграмма" главная героиня осознает свою ошибку слишком поздно. Ее мать уже мертва и ничего изменить нельзя. А вот в притче о будемо сыне главной герой понимает свою ошибку, возрождается домой и просит прощение у отца, как и подобает сыну. И отец прощает его, т.к. он понял свою ошибку * ошибка уйти из дома и позабыть о родителях.
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