Решите уравнение х-5/3 и из всей дроби отнять х=1

Математика
Решите уравнение х-5/3 и из всей дроби отнять х=1
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 - x - 3x)/3 = 1 (то есть привели к общему знаменателю)(-4x + 5)/3 = 1-4x + 5 = 3-4x = -2 x = 1/2 x = 0,5Ну вообщем так если не правильно не обижайтесь)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
1.В сообщающихся сосудах А и Б находится вода. В сосуд А опускают маленький деревянный шарик. В каком из сосудов уровень жидкости теперь выше?
Ответить
Математика
Длина комнаты 7 метра ширина 4 метра.Сколько понадобится квадратных плиток со сторой 2 дицеметра
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста, срочно нужно!
Ответить
Литература
Предложи несколько разных гипотиз по этому поводу.Медведь бродил по лесу
Ответить
Литература
Чем заинтересовала меня жизнь Пришвина и в чём главная особенность его творчеств???
Ответить