Решите уравнение х-5/3 и из всей дроби отнять х=1

Гость: Гость:

5 - x - 3x)/3 = 1 (то есть привели к общему знаменателю)(-4x + 5)/3 = 1-4x + 5 = 3-4x = -2 x = 1/2 x = 0,5Ну вообщем так если не правильно не обижайтесь)