Решите уравнение х-5/3 и из всей дроби отнять х=1
Математика
Решите уравнение х-5/3 и из всей дроби отнять х=1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 - x - 3x)/3 = 1 (то есть привели к общему знаменателю)(-4x + 5)/3 = 1-4x + 5 = 3-4x = -2 x = 1/2 x = 0,5Ну вообщем так если не правильно не обижайтесь)
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