Чем заинтересовала меня жизнь Пришвина и в чём главная особенность его творчеств???

Литература
Чем заинтересовала меня жизнь Пришвина и в чём главная особенность его творчеств???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пришвин один из замечательных писателей. В своей жизни он много путешествовал по Родине, от куда у него столь много произведений. Одной из главных особенностей его писаний, заключается в том, что он писал о природе. Это сплошь одни восхитительные описания. Пришвин смог заставить нас, познать новый мир.
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