Чем заинтересовала меня жизнь Пришвина и в чём главная особенность его творчеств???

Гость: Гость:

Пришвин один из замечательных писателей. В своей жизни он много путешествовал по Родине, от куда у него столь много произведений. Одной из главных особенностей его писаний, заключается в том, что он писал о природе. Это сплошь одни восхитительные описания. Пришвин смог заставить нас, познать новый мир.