Объясните словосочетания и выражения Лес сквозистый, Опушит окна, Лёд приль6ёт к ваде
Литература
Объясните словосочетания и выражения Лес сквозистый, Опушит окна, Лёд приль6ёт к ваде
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лес сквозистый - в лесу стало холодно и опала листва Опушит окна - окна в пушистом снегу Лед прильнет к воде - река замерзнет.
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